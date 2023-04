Giornata da incubo per il trasporto ieri mattina, quando una frana a imposto lo stop ai treni sulla linea ferroviaria Caserta-Benevento-Foggia. L’intoppo tra Amorosi e Telese, per il danno provocato dal maltempo. La sospensione della circolazione è scattata alle 9:50, a causa di un movimento franoso, come comunicato da RfI su Infomobilità.

