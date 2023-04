Cybersecurity, Profeta: “Anche Leonardo usa Intelligenza Artificiale ma governata dall’uomo”

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Nel contrasto agli attacchi cyber anche Leonardo usa l’Intelligenza Artificiale “ma in contesti governati dall’uomo”. A sottolinearlo è stato Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo, parlando con i giornalisti a margine del Cyber X Mind4Future Award di Leonardo e Cyber4.0, svoltosi a Roma.

“Sicuramente l’Intelligenza Artificiale avrà una importanza crescente” nel settore della sicurezza informatica, anche fronte della carenza dei profili cyber, “ma l’aspetto importante, proprio per le ricadute di carattere etico che l’Intelligenza Artificiale pone, è che -ha chiarito Profeta – sia l’uomo sempre il decisore finale e utilizzare ciò che l’Ia può portare e nell’ambito di regole e comportamenti condivisi”.

“Certamente noi utilizziamo già l’Intelligenza Artificiale per aumentare l’automazione dei nostri sistemi di risposta all’incidente cyber, questa è già realtà. Noi utilizziamo estensivamente l’Ia ma manteniamo sempre un controllo da parte dei nostri professionisti, un controllo di secondo livello, che ci assicura che l’Ia faccia il suo ‘mestiere’ ma all’interno di un contesto governato dall’uomo” ha spiegato l Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo.