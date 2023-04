Ciclismo: Tour of the Alps, Geoghegan Hart vince anche la 2/a tappa e consolida la leadership

Renon, 18 apr. – (Adnkronos) – Tao Geoghegan Hart concede il bis al Tour of the Alps. Il britannico del team Ineos vince anche la seconda tappa, la Reith im Alpbach-Renon di 165 km consolidando la maglia verde di leader della corsa. Alla sue spalle il duo della Bahrain-Victorious: l’australiano Jack Haig e il colombiano Santiago Buitrago. In classifica generale Geoghegan Hart guida con 22″ di vantaggio sul connazionale Hugh Carthy (EF Education-EasyPost). Domani terza frazione, con partenza da Renon e arrivo a Brentonico San Valentino dopo 162,5 km.