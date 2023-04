Dare tutto, per non lasciare nulla di intentato. E’ questo il claim scelto da Andrea Agostinelli per sollecitare la sua squadra, spingerla a non mollare la presa, nonostante una situazione di classifica assai deficitaria: ultimo posto in classifica, un ritardo di sette punti dalla zona salvezza (virtualmente sarebbero addirittura otto) e di quattro (ma con lo scontro diretto a sfavore) da quel quartultimo posto che a fine campionato potrebbe (il condizionale è d’obbligo) garantire la possibilità di giocarsi ai play out la permanenza in Serie B.

