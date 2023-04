Ucraina: Slovacchia ha completato trasferimento 13 caccia MiG-29

Kiev, 17 apr. (Adnkronos) – La Slovacchia ha completato il trasferimento dei 13 caccia MiG-29 in Ucraina annunciato a marzo. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa del paese, Jaroslav Nad’.

Il trasferimento degli ultimi 9 aerei “è stato effettuato via terra, per mantenere i più alti livelli di sicurezza”, ha scritto Nad’ su Facebook ufficiale, aggiungendo “un enorme ringraziamento a tutte le forze coinvolte in questa importante e impegnativa operazione logistica”.

Nad’ ha detto che il MiG-29 costituirà un supporto significativo per l’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione militare della Russia.