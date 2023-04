Ucraina: Mattarella, ‘sostegno a Kiev in ogni settore finchè necessario, è in gioco libertà’

Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) – “Sintonia piena “sul “sostegno all’Ucraina”, di fronte alla “brutale aggressione della Federazione Russa, finché necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Varsavia con l’omologo polacco, Andrezej Duda.

Una linea che si basa sulla “convinzione -ha spiegato il Capo dello Stato- che questo riguardi non soltanto l’Ucraina e non soltanto i Paesi vicini all’Ucraina come la Polonia, ma riguardi tutti i Paesi che si richiamano alla libertà delle persone e dei popoli, perché questo è quello che è in questione ed è messo in pericolo dalla aggressione russa: se l’Ucraina fosse lasciata alla mercè di questa aggressione altre ne seguirebbero e la condizione mondiale precipiterebbe. L’Ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiamo in pieno finché necessario sotto ogni profilo”.

“Anche perché -ha concluso Mattarella- come è ben noto a tutti noi, siamo inorriditi da alcuni comportamenti disumani che nella guerra vengono utilizzati da parte delle Forze armate russe, colpendo bersagli di infrastrutture civili, abitazioni civili, in maniera che rende ancora più crudele l’aggressione che è in corso”.