Ucraina: Mattarella, ‘bene compattezza Nato e Ue, sanzioni a Russia indispensabili’

Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) – “È molto importante la grande coesione di molti Paesi intorno all’Ucraina, anzitutto nell’Alleanza Atlantica: insieme agli Stati Uniti i Paesi europei stanno svolgendo una grande opera di sostegno sotto ogni profilo e siamo lieti che questo anno abbia visto l’ingresso nella Nato della Finlandia e ci auguriamo che possa giungere presto l’ingresso effettivo della Svezia nell’Alleanza atlantica”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Varsavia con l’omologo polacco, Andrezej Duda.

“La compattezza dell’Alleanza è un dato importante -ha rimarcato il Capo dello Stato- così come lo è stato parallelamente la compattezza dell’Unione europea che esprime in tutti i modi sostegno all’Ucraina, impegnandosi attivamente e concretamente. Vi sono state adesioni alle sanzioni nei confronti della Russia che sono indispensabili per far comprendere la gravità di quanto avvenuto, così come è importante che l’Unione europea abbia manifestato che vede in questa vicenda, in questa brutale e inaccettabile aggressione alla libertà, all’indipendenza, all’integrità territoriale dell’Ucraina in gioco i suoi valori di fondazione. L’Unione europea, così come l’Alleanza atlantica, è nata per difendere la libertà delle persone e dei popoli, per difendere la democrazia, per difendere lo Stato di diritto. Tutto questo è in gioco in questo momento”.

“Questa coesione dei Paesi dell’Alleanza e dell’Unione europea- ha concluso Mattarella- è particolarmente importante, da preservare in ogni passaggio in avvenire”.