Terzo Polo: Renzi, ‘Calenda faccia quello che vuole, basta fango’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Io sono stato accusato, aggredito, insultato. E’ vero che io faccio conferenze. Come succede a tanti altri ex-premier. E questa attività la facevo anche 6 mesi fa, quando a Calenda gli serviva il simbolo per non raccogliere le firme alle politiche… Io penso che quello che sia accaduto sia ingeneroso verso i tanti che vogliono votare Terzo Polo”, progetto fallito “per ambizioni personali” di qualcuno. “Basta con il fango” in questi giorni una “serie di figure ridicole”. Così Matteo Renzi a Quarta Repubblica su Rete4.

“Un liberale non usa il giustizialismo, non confonde un avviso di garanzia con una condanna. Ma Calenda faccia quello che vuole”.