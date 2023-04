Ovunque in Italia risultano troppo contenuti gli investimenti per efficientare le condutture rete acquedotto pubblico. Tra l’altro si parla di condutture per lo più vetuste, risalenti a tanti anni fa ed ampiamente ammalorate per l’usura ma anche per l’assenza di investimenti per manutenzione. Tutto ciò secondo il report relativo alle spese dei Comuni per la manutenzione delle reti idriche.

