Pnrr: P. De Luca (Pd), ‘rischi per caos e incompetenza destra’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Il Governo non è mai riuscito ad avviare pienamente il motore del Pnrr da quando si è insediato. Prima le difficoltà nel completare gli ultimi 55 obiettivi del 2022 e il conseguente rinvio del pagamento della terza rata da 19 miliardi”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche Ue.

“Successivamente, la confusione sull’attuazione dei prossimi progetti e sulle eventuali modifiche da apportare al Pnrr. Poi, le dichiarazioni di vari esponenti di maggioranza sulla volontà di riunciare addirittura a parte delle risorse già ottenute, mettendo in discussione ad esempio investimenti decisivi come le case di comunità. Infine, il ritardo nella definizione dei programmi ReactEU. Il caos e l’incompetenza della destra stanno mettendo seriamente a rischio il futuro del Paese”.