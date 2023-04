Pirro (M5S), ‘per terapie in tempi brevi snellire iter approvazione’

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) – “Favorire l’adozione dei necessari processi di adeguamento dei Centri di cura al fine di rispondere ai bisogni connessi all’innovazione terapeutica è possibile. Come? Il filo diretto tra la ricerca e la cura dovrebbe essere sempre più breve: l’obiettivo di tutti, infatti, deve essere quello di fare in modo che le nuove scoperte siano disponibili rapidamente; per questo è importante snellire il più possibile alcuni passaggi dell’Agenzia regolatoria, oltre a favorire l’accesso a programmi di sperimentazione al più largo numero possibile di pazienti. È fondamentale poi un dialogo costante con le Regioni che hanno un ruolo primario in materia di sanità”. Così Elisa Pirro, senatrice del Movimento 5 Stelle e componente della X Commissione permanente Affari sociali e Sanità del Senato, in occasione del convegno “Progressi della ricerca e carenze dell’assistenza alle Mec” promosso oggi a Roma (Palazzo Rospigliosi) dalla Federazione delle Associazioni emofilici- Fedemo in occasione della XIX Giornata mondiale dell’emofilia.

“Per il legislatore – prosegue Pirro – è importante il confronto costante con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per fare in modo che si attuino tutte le iniziative necessarie a permettere a scienza e politica di viaggiare alla stessa velocità. Negli ultimi anni si è parlato molto più che in passato di medicina e salute ed è nostro dovere fare in modo che questa attenzione non cali”.