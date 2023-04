Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “L’abolizione della protezione speciale per i migranti, i muri per cancellare la speranza di chi scappa da guerre e carestie, rappresentano la vergogna di quella parte politica capace solo di cavalcare la rabbia come hanno ricordato i sindaci di centrosinistra “. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti su Twitter.