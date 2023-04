Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Non è mai successo che un provvedimento così importante, una volta decretato lo stato di emergenza nazionale, venisse comunicato in via telematico ai presidenti di Regione chiedendo di dire sì o no in poche ore senza nemmeno convocarci in presenza. Un provvedimento vergognoso già nel metodo e inefficace nel merito”. Così Stefano Bonaccini del Pd, presidente della regione Emilia Romagna, a Cinque minuti su Rai1.