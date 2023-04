Per il match con il Palermo, Agostinelli non ha molte speranze di avere l’organico al completo. Non solo per la prevedibile assenza del lungodegente Capellini, ma anche per quella di Letizia, già costretto a saltare la sfida con la Reggina. Il capitano giallorossa per tutta la scorsa settimana è rimasto fermo ai box, pare per il riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio che, con ogni probabilità, lo terrà fermo anche nei prossimi giorni.

