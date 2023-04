Governo: Gribaudo, ‘anche destra si occupi di giovani che se ne vanno’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Sul tema dei giovani che se ne vanno, dovremmo occuparcene tutti. Non rispettare le clausole occupazionali per giovani e donne nei progetti legati al Pnrr è un primo passaggio che voglio sottolineare alle forze di maggioranza. Questo è un Paese che non crea mai buona occupazione per i giovani, anzi: più si formano e più vanno all’estero per trovare un lavoro”. Così Chiara Gribaudo, vicepresidente Pd, a Otto e mezzo su La7.

“E’ caduto il Governo Draghi quando noi fino al giorno prima stavamo finalmente facendo un passo in avanti con l’abolizione degli stage non retribuiti. Su questi argomenti mi piacerebbe molto discutere con il governo di centrodestra che, invece, come primo atto reintroduce i voucher, che significa aumentare la precarietà, soprattutto nei confronti dei più giovani”.