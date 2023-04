In attesa dell’auspicata convocazione da parte della Regione, come da apposita richiesta formulata dal sindaco Mastella nel tentativo di arginare la deriva dei rapporti tra Provincia ed Ente d’Ambito, i due presidenti provano a ritrovare unità di intenti. Nino Lombardi e Pasquale Iacovella hanno avuto un contatto, convenendo circa la necessità di ricercare soluzioni in merito al ciclo del servizio rifiuti, ovviamente rispettando le leggi in materia.

