Design: Iannelli (Philip Morris Italia), ‘Iqos brand sempre al passo coi tempi’

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “Iqos è un brand sempre al passo coi tempi e lo conferma la sua presenza alla Milano Design Week diventata ormai una tradizione. Ogni anno ci affianchiamo a una serie di designer e artisti internazionali che si sono fatti ispirare dalla community di Iqos. Una community che ormai conta oltre due milioni di persone in Italia impegnate a seguire la visione di Philip Morris International di un futuro senza fumo”.

Così Gianluca Iannelli, head of marketing e digital di Philip Morris Italia, in occasione della presentazione alla Milano Design Week di “Metropolis”, l’installazione firmata dall’architetto Fabio Novembre visitabile presso l’Opificio 31 di via Tortona 31 fino al 23 aprile.

“Quest’anno ci affianchiamo a Fabio Novembre, un architetto e designer di fama internazionale che in qualche modo ha ripreso la community di Iqos – prosegue Iannelli – La rappresenta in una città del futuro chiamata Metropolis che prende vita da Iqos Iluma, l’ultimo dispositivo nato da Philip Morris International che ha portato l’esperienza con Iqos a un livello superiore. Gli edifici di questa città nascono da quattro customizzazioni di Iqos Iluma e saranno disponibili in versione ridotta e limitata presso il nostro spazio”, conclude.