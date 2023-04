Nuova ordinanza del Sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto, con la quale viene disposta la chiusura della strada intercomunale di collegamento con San Marco Dei Cavoti a partire dal prossimo 20 aprile. Come si legge nel documento, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Marco Del Cavoti ha chiesto di emettere un’ordinanza per la temporanea chiusura della strada intercomunale di collegamento tra il Comune di Colle Sannita e quello di San Marco Dei Cavoti, al fine di consentire la ripresa dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del ponte sul torrente Reinello.

