Cresce l’export in Campania nei primi nove mesi dell’anno, con un +25% rispetto allo stesso periodo del biennio precedente: un trend più che positivo trainato in particolare dalle performance di Caserta, dove le vendite dei prodotti locali all’estero hanno segnato una crescita record, pari ad un +35%. È quanto emerge dalla recensione di Confindustria Campania, il rapporto che offre una fotografia della condizione economica e finanziaria del sistema produttivo locale.

Le opinioni degli esperti confermano il ruolo determinante svolto dal settore manifatturiero di Napoli per l’economia regionale, un comparto che rappresenta circa la metà dell’interscambio commerciale estero della Campania, seguito dal settore farmaceutico, dei mezzi di trasporto, dell’automotive e del tessile-abbigliamento. Ottime le performance del settore agroalimentare, che lo scorso anno ha raggiunto un valore di esportazioni pari a 5,2 miliardi di euro, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente.

L’importanza dell’export agroalimentare per lo sviluppo dell’industria locale è stata confermata anche dai commenti degli esperti: a riguardo si è espressa Co.Mark – Tinexta Group, la nota azienda di consulenza per lo sviluppo del business internazionale, che identifica i principali mercati su cui puntare. Gli Stati Uniti rappresentano una delle destinazioni trainanti per le vendite all’estero dei prodotti del settore: pasta, olio d’oliva, formaggi e vino, sono tra gli articoli più richiesti dai buyer statunitensi, che da cibi di nicchia, riservati all’ambito “etnico”, sono diventati a tutti gli effetti parte della dieta americana. La recensione riporta inoltre i commenti dell’imprenditoria locale, intervistata dall’Istituto per comprendere le previsioni di crescita per il futuro: dall’analisi dei dati emerge chiaramente come le aziende del territorio abbiano una forte propensione ad investire nella transizione digitale e nell’innovazione per aumentare la propria competitività nei mercati stranieri.

Questa tendenza sembra inoltre confermare le opinioni di Comark sul valore strategico dei canali digitali per la vendita all’estero: nelle recensioni del suo blog l’azienda riporta infatti la propensione delle aziende ad investire, nel prossimo triennio, nell’attivazione dei nuovi strumenti di digital export. I commenti degli esperti sottolineano come le nuove dinamiche commerciali rendano imprescindibile l’avvio di un percorso di digital transformation, in grado di intercettare le mutate esigenze dei consumatori, sempre più inclini ad acquistare utilizzando canali di vendita online.

L’incremento delle vendite all’estero dei prodotti agroalimentari locali è stato evidenziato anche dalle recensioni di Coldiretti Campania, che ha analizzato i commenti dell’Istat sullo stato di salute dell’imprenditoria locale relativi al quarto trimestre dello scorso anno. I prodotti alimentari, il vino e le bevande del territorio sono riusciti infatti a vincere la concorrenza nei principali mercati internazionali: oltre il 60% delle commesse proviene dai paesi europei e circa il 20% delle esportazioni dai paesi americani.

Le opinioni riportate nella recensione fanno emergere i principali mercati europei per i prodotti locali, in cui si evidenzia il ruolo centrale svolto dalla Francia e dalla Germania, seguiti dai paesi americani e da quelli asiatici. Le opinioni degli analisti sottolineano come la Campania resti allineata ai valori di export medi del Sud e sia in grado di avvicinarsi alla media nazionale. Dai commenti emerge in particolare il primato della provincia di Salerno, che in termini di valore esportato sfiora i 2,3 miliardi di euro, con una crescita del 25%. Ottime anche le performance della provincia di Caserta, che raggiunge un incremento dell’export alimentare del +44%, pari ad un valore di 450 milioni di merce esportata.

Le opinioni sull’andamento dell’export campano costituiscono un segnale evidente della proattività delle pmi locali, in grado di cogliere nuove sfide nei principali mercati target. Le aziende del territorio possono ora guardare al futuro con ottimismo, consapevoli di come l’utilizzo dei nuovi strumenti di digital export possa incentivare le vendite all’estero e dare un ulteriore impulso allo sviluppo del business nelle aree strategiche.