Calcio: Pioli, ‘difendersi sarebbe un errore, il ‘Maradona’ caricherà anche noi’

Napoli, 17 apr. – (Adnkronos) – Sarebbe un errore difendersi? “Sì, assolutamente sì. Abbiamo un minimo vantaggio e giochiamo in casa contro una squadra che ha una media di 3 gol in casa. Noi dobbiamo fare la nostra partita: giocare bene, giocare da squadra e gestire molto bene il pallone”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida del ‘Maradona’ contro il Napoli, ritorno dei quarti di finale di Champions League. “E’ bello giocare partite di questo livello. Il Maradona caricherà il Napoli e caricherà anche noi”, aggiunge Pioli.