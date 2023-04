Montecarlo, 16 apr. (Adnkronos) – Andrej Rublëv vince per la prima volta il torneo Atp 1000 di Montecarlo. Il russo, numero 5 del seeding monegasco, si è imposto in rimonta in finale sul danese Holger Rune, numero 6 del torneo e giustiziere in semifinale di Jannik Sinner, con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5 in due ore e 23 minuti.