Rogo Primavalle: Foti (FdI), ‘sinistra dica a Piccioni e Scalzone che fanno schifo’

Roma, 16 apr (Adnkronos) – “Che alcuni esponenti della vecchia manovalanza della sinistra, più criminale che extraparlamentare, abbiano la sfrontatezza di derubricare ad incidente di percorso quella che è stata la strage di Primavalle non si può proprio sentire”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.

“Fa venire il voltastomaco, 50 anni dopo l’orrenda morte di Stefano e Virgilio Mattei, che qualcuno si compiaccia, inoltre, di avere favorito la fuga all’estero dei loro assassini. A tacere del giustificazionismo di fondo che alimenta il pensiero di questi sinistri rottami degli anni di piombo, all’evidenza nostalgici di quella delinquenziale tesi secondo cui ‘uccidere un fascista non è reato’. Offendere, 50 anni dopo il loro assassinio, la memoria dei fratelli Mattei non è tollerabile: anche da sinistra qualcuno dica ai vari Scalzone e Piccioni che fanno schifo”, conclude Foti.