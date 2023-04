Pnnr: Ottaviani (Lega), ‘sì ai fondi, ma serve verifica su come verranno spesi’

Roma, 16 apr (Adnkronos) – “La posizione che il governo esprime è: sì ai fondi del Pnrr, ma cerchiamo di fare una verifica su come verranno spesi questi fondi, ovvero cerchiamo di destinarli a opere e progetti che siano effettivamente utili alla comunità”. Lo ha detto Nicola Ottaviani (Lega), segretario della commissione Bilancio della Camera e relatore del Dl Ppnr in aula, a ‘Super Partes’, Retequattro.

“Non dobbiamo, infatti, mai dimenticare che i soldi che ci vengono dati non sono a fondo perduto, ma sono una sorta di prestito che l’Europa fa all’Italia, sono soldi che vanno restituiti per questo chiediamo alle istituzioni europee un’interlocuzione per veicolare le risorse verso le attuali e reali esigenze del Paese, considerato che dal momento dell’assegnazione dei soldi a oggi tante cose sono cambiate e il quadro geopolitico e quello economico, profondamente mutati, hanno creato una situazione anche per l’Italia diversa. Quindi soldi del Pnrr sì, ma spesi per progetti realmente utili agli italiani”, a aggiunto Ottaviani.