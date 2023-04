Una lunga sofferenza nella seconda metà di gara che non ha permesso alla sua Reggina di assestare il colpo fatale per la Strega ma che invece ha concesso all’avversario l’occasione per il pareggio. Resta comunque soddisfatto del pareggio del Vigorito Filippo Inzaghi anche alla luce della sconfitta del Palermo che permette alla sua Reggina di tenere il nono posto a 6 punti di distanza.

