Gp Americhe, Rins vince davanti a Marini e Quartararo

Austin, 16 apr. (Adnkronos) – Alex Rins sulla Honda del Team Lcr ha vinto il Gp delle Americhe di MotoGp in 41.14649 davanti a Luca Marini (Money) che conquista il suo primo podio e a Fabio Quartararo (Yamaha). Il successo di Rins è arrivato anche grazie alla caduta, la seconda consecutiva dopo il Gp dell’Argentina, di Pecco Bagnaia quando era solitario in testa a 13 giri dal termine.

Il campione italiano è scivolato nella ghiaia dopo una caduta in curva e si è dovuto ritirare.

Seguono le Aprilia di Maverick Vinales quarto e di Oliveira, quinto, mentre chiude al 6° posto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Completano la top ten Zarco (Pramac), Morbidelli (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Augusto Fernandez (Gas Gas). Bezzecchi con il 6° posto resta leader del Mondiale, con un vantaggio di 11 punti su Bagnaia.