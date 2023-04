Calcio Serie A: Lecce-Sampdoria 1-1, Jesé risponde a Ceesay**

Lecce, 16 apr. (Adnkronos) – Si chiude 1-1 il match tra Lecce e Sampdoria, nell’anticipo di mezzogiorno per la 30esima giornata di Serie A al Via del Mare. Un risultato che porta la squadra di Baroni, dopo cinque sconfitte consecutive, a portarsi a 28 punti e mantenersi a +5 sul Verona terzultimo. Un punto che invece serve a poco per la Sampdoria, che si porta a 16 punti ma resta ultima a -10 dalla salvezza a otto partite alla fine del campionato. Una gara dominata dal Lecce che nel primo tempo crea tante occasioni, sfiorando l’1-0 con un colpo di testa di Umtiti e con un paio di conclusioni di Blin e Oudin. Poi il gol che porta avanti i salentini arriva al 31′, con Ceesay su assist di Strefezza. Il Lecce poi sfiora anche il raddoppio con Gallo, ma nella ripresa i salentini creano molto meno e cercano di gestire il vantaggio. Al 75′, però, il neoentrato Jesé apre per Gabbiadini, che gli restituisce il pallone in area e supera Falcone con un pallonetto per l’1-1. Il Lecce non ci sta e sette minuti più tardi va in rete ancora, all’82’ Strefezza serve Gonzalez che, in area di rigore, conclude verso il secondo palo. Ravaglia respinge ma lascia lì il pallone, sul quale si avventa Di Francesco, che mette in porta, trovandosi però in posizione irregolare. Nel finale ancora un super Ravaglia salva il risultato per la Samp, con una parata straordinaria sul neo entrato Colombo. Mentre al 90′ Baschirotto evita la beffa salvando sulla linea.