Continuano incessantemente i controlli del territorio messi in atto dai Carabinieri del Comando provinciale di Benevento per il contrasto ai reati predatori, con particolare riguardo ai furti in abitazione e presso gli esercizi commerciali dell’area. In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno intensificato i servizi anche in orario serale e notturno, garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto nelle zone particolarmente colpite dal fenomeno, con la finalità sia di prevenire i reati predatori sia di intervenire con tempestività ed efficacia nella loro repressione.

