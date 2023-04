Il dubbio è lecito: il pari con la Reggina allunga l’agonia o riaccende la speranza? Per Andrea Agostinelli la risposta è chiara: «Io vedo ancora uno spiraglio». Il tecnico anconetano si tiene stretto il punto conquistato alla prima sulla panchina del Benevento, ma soprattutto la reazione dei suoi uomini che potevano crollare dopo essersi trovati in svantaggio, ma che invece hanno saputo resistere, pareggiare e anche trovare le energie per andare alla ricerca della vittoria, senza però creare i presupposti per agguantare i tre punti.

