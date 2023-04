Terzo polo: Gribaudo (Pd), ‘frattura politica, noi dobbiamo dialogare con tutti’

Roma, 15 apr (Adnkronos) – “Al di là dei personalismo, il tema della frattura non è solo personale, anzi, ma politico”. Lo ha detto la deputata del Pd Chiara Gribaudo, vice presidente dell’Assemblea del dem, a Rainews 24 parlando della rottura Renzi-Calenda.

“In questo Paese, con il maggioritario e un governo di destra centro, è inevitabile che i liberali e i democratici si alleino con i progressisti, da questo punto di vista Calenda sbagliò ad andare da solo alle politiche -ha spiegato Gribaudo-. Abbiamo bisogno di costruire uno spazio diverso, come con Prodi e l’Ulivo e come nelle competizioni locali, dove quando ci uniamo si vincono”.

“Noi siamo il perno del centrosinistra, dobbiamo dialogare con tutti, ma le politiche non sono all’ordine del giorno. In Parlamento, sulle battaglie da fare in difesa del cittadino, ci misureremo e spero troveremo il modo di lavorare insieme”, ha concluso la Gribaudo.