Terzo polo: Carfagna (Az), ‘inspiegabile acrimonia Iv, voltino pagina’

Roma, 15 apr (Adnkronos) – “La trattativa sul partito unico è stata interrotta perché non portava da nessuna parte, e Italia Viva lo sa bene. C’erano due visioni inconciliabili del Terzo Polo: per noi costituiva un progetto politico a lunga scadenza che azzerava ogni precedente esperienza; per loro era semplicemente un restyling in vista delle Europee”. Così Mara Carfagna, presidente di Azione.

“Ne siamo tutti consapevoli ed è inspiegabile l’acrimonia con cui, a tre giorni di distanza, Italia Viva continua a sparare su Carlo Calenda. Non tutte le trattative vanno a buon fine e il diritto a difendere la propria visione esiste per tutti, per loro come per noi. Ne prendano atto, voltino pagina e fermino questa escalation di accuse e rancore che offende gli elettori e il buonsenso”, aggiunge.