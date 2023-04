Teatro: Foti, ‘addio a Fratti, vera istituzione e colonna storica Fondazione Magna Grecia’

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – ”Addio a Mario Fratti, celebre drammaturgo e commediografo, nato a l’Aquila nel 1927 e autore di Nine, vincitore di ben 7 Tony Award”. Lo annuncia ad Adnkronos Nino Foti, Presidente della Fondazione Magna Grecia di cui Fratti è stato Vice Presidente per 10 anni. Critico drammatico e docente universitario di fama mondiale, il “Pirandello americano” è stato tra gli esponenti italo-americani più noti nel campo della critica letteraria, teatrale e artistica negli Usa.

Autore originale, raffinato ma tagliente ed immediato, la cui produzione conta oltre 100 opere, tradotte in 20 lingue e che sono state rappresentate in 600 teatri di tutto il mondo, dall’America all’Europa, dalla Russia al Giappone, dal Brasile alla Cina, dal Canada all’Australia.

”Con Fratti -commenta Foti- perdiamo un caro amico, una colonna storica della nostra Fondazione Magna Grecia e una vera istituzione dell’Italia nel mondo. Anche per questo ci impegneremo affinché la sua arte e la sua opera restino per sempre nella nostra storia”.