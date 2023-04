Sinner si ferma in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si ferma in semifinale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del "Country Club" nel Principato di Monaco. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 7, si è arreso in tre set, con il punteggio di 1-6 7-5 7-5 e dopo due ore e 47 minuti di gioco, al danese Holger Rune, sesta forza del seeding. Il match è stato interrotto per pioggia sul 6-1 0-3 per l'azzurro. Rune in finale se la vedrà con il russo Andrey Rublev (5), che nella prima semifinale si era imposto per 5-7 6-1 6-3 sullo statunitense Taylor Fritz.

15-Apr-23 22:01