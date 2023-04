Pnrr: Ottaviani (Lega) relatore maggioranza in aula, ‘reset programmazione per spendere bene’

Roma, 15 apr (Adnkronos) – Martedì prossimo sarà Nicola Ottaviani (Lega), segretario della commissione Bilancio della Camera, ad illustrare in aula per la maggioranza di centro destra, soprattutto per la parte economica e di bilancio, il disegno di legge di conversione delle disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr e del piano nazionale degli investimenti complementari, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

“Come si è più volte avuto modo di sottolineare, la volontà del Governo e della maggioranza parlamentare è quella di impegnare e di impiegare tutte le risorse del Pnrr, ma sempre con oculatezza, con senso di responsabilità e sulla base del principio della diligenza del buon padre di famiglia -spiega Ottaviani-. Stiamo parlando di soldi pubblici, di soldi dei cittadini i quali è giusto che sappiano come e dove vengano utilizzati. Ma soprattutto, stiamo parlando di risorse che sono preziose e che non devono essere sperperate, perché generano debito da rifondere a Bruxelles”.

“Spendere tanto per spendere non fa parte della nostra cultura politica e morale. Preferiamo, invece, che i fondi siano utilizzati per progetti e opere realmente utili alla comunità, anche attraverso un reset della programmazione, ragionato e concordato con le istituzioni europee”, ha dichiarato Ottaviani.