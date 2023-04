Nomine: Foti (FdI), ‘Schlein affaticata da vacanze prende fischi per fiaschi’

Roma, 15 apr (Adnkronos) – “Ancora provata dalle fatiche della recente vacanza, Schlein entra nel dibattito politico sulle indicazioni del Ministero dell’Economia dei destinatari a ricoprire incarichi operativi nelle società a partecipazione pubblica, prendendo fischi per fiaschi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti.

“Con sicumera da prima della classe, così come vuole il format radical-chic, la segretaria del Pd contesta le dette indicazioni non portando – essendo inesistenti – solide critiche ai curricula dei designati – ben sapendo di non avere argomentazioni a riguardo – ma eccependo l’assenza di asservimento degli stessi al partito delle fonti rinnovabili”, prosegue Foti.

“Poco importa se, per contro, chi vanta forte conoscenza delle fonti fossili abbia dimostrato sul campo – a differenza di Schlein, impegnata in poco affollati comizi elettorali ad agitare bandierine rosso-verdi – di sapere operare con professionalità, competenza e risultati anche nel campo delle rinnovabili. Se e’ vero che la volontà di Schlein e’ quella di portare il PD su posizioni di politica economica più da centro sociale che da sinistra riformista, altrettanto vero e’ che una risata la seppellirà”, conclude.