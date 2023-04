Un debutto fondamentale per il futuro del Benevento. La prima Strega del nuovo tecnico giallorosso in scena al Vigorito contro la Reggina dell’ex Filippo Inzaghi in una partita che può rivelare tanto, forse tutto, del destino sannita. La sconfitta contro la Spal – che ha poi innescato le dimissioni di Roberto Stellone – ha lasciato strascichi importanti all’interno dell’ambiente del club di via Santa Colomba, con le speranze salvezza dei giallorossi ridotte in maniera significativa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia