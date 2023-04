Sarà solo questione di tempo per capire se si tratti o meno di un lucido spasmo prima del rantolo finale. Fatto sta che con un sussulto d’orgoglio il Benevento strappa in rimonta il pari alla Reggina (1-1 il risultato finale) e fa un mezzo passo oltre l’inferno. A denti stretti, dopo aver patito le pene dell’inferno e aver rischiato di ritrovarsi sul doppio svantaggio a fine primo tempo, nella prima di Andrea Agostinelli sulla panchina giallorossa, la Strega si prende un punto che nulla risolve, che muove la classifica quasi impercettibilmente, ma che almeno permette di non far calare con largo anticipo il sipario sul campionato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani