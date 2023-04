Ucraina: ministro Esteri cinese, ‘non forniremo armi a parti coinvolte nel conflitto’

Pechino, 14 apr. (Adnkronos) – Pechino non venderà armi alle parti coinvolte nel conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli esteri cinese Qin Gang rispondendo, durante una conferenza stampa con la sua controparte tedesca Annalena Baerbock, alle preoccupazioni degli Stati Uniti che la Cina stesse valutando la possibilità di fornire assistenza militare alla Russia, che Pechino ha sostenuto politicamente nel conflitto, pur affermando formalmente di rimanere neutrale.

Qin ha ribadito la volontà della Cina di aiutare a facilitare i negoziati per trovare una soluzione pacifica al conflitto e ha affermato che tutte le parti dovrebbero rimanere “obiettive e calme. Per quanto riguarda l’esportazione di articoli militari, la Cina adotta un atteggiamento prudente e responsabile”, riporta il Guardian.

“La Cina non fornirà armi alle parti interessate del conflitto e controllerà le esportazioni di articoli a duplice uso, civile e militare, in conformità con le leggi e i regolamenti”, ha aggiunto il ministro degli esteri cinese.