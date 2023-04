Terzo Polo: Mastella, ‘Renzi e Calenda due teste calde, unico terzo polo sono io’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Renzi e Calenda? “Sono due teste calde, Renzi con idee più democristiane, mentre Calenda è un liberale e un pariolino. Ma vi pare che Renzi si sarebbe fatto soffiare la leadership? E’ stato un matrimonio riparatore per evitare che soccombessero alle politiche”. Così a Rai Radio1, ospite a Un Giorno da Pecora, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

In passato lei si era sentito con Carlo Calenda. “Si, gli suggerii di sostenere il governo Conte, ma lui se la prese molto male”. Quindi secondo lei l’esperienza del Terzo Polo è definitivamente conclusa? “Il Terzo Polo in Italia sono solo io, che ho fregato destra e sinistra, io sono il vero centro, questo mi pare evidente”.