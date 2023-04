Terzo Polo: Gribaudo, ‘libdem con progressisti, centro autonomo destinato a spaccarsi’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Al di là dei personalismi e di quello che si legge in pubblico, il tema di questa frattura nel terzo polo è politico. C’è un destracentro a guida Meloni, e ci stanno i progressisti guidati dal Pd di Elly Schlein”. Così Chiara Gribaudo, vicepresidente Pd, a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

“In questo quadro, che è sempre maggioritario, un centro autonomo da destra e sinistra è destinato a spaccarsi. Per me è stato un errore la scelta di Calenda di andare da solo alle politiche. Un centro liberal democratico è l’alleato naturale dei progressisti. Come è stato l’Ulivo di Prodi e come succede nelle competizioni locali ogni volta che vinciamo”.