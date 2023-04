Terzo Polo: Ferrandino, ‘ingresso in Azione scelta naturale’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “La mia è una scelta in linea con un percorso iniziato da mesi quindi credo non abbia sorpreso nessuno. Impegnarmi in un progetto politico capace di accogliere quanti credono che la proposta politica debba essere moderata, liberale, riformista ed europeista”. Così Giosi Ferrandino, eurodeputato di Azione, commenta il suo ingresso nel partito guidato da Carlo Calenda.

“In Parlamento Europeo – ha aggiunto Ferrandino – rappresento il gruppo di Renew Europe, insieme al collega Nicola Danti, con il quale continueremo a lavorare per dare una alternativa a chi non si riconosce negli attuali poli di destra e di sinistra, nei quali prevale una anacronistica linea populista e sovranista”.