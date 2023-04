Tennis: Sinner, ‘domani con Rune sfida difficile, siamo due giovani aggressivi, sarà un bel match’

Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) – “Conosco le capacità di Lorenzo su terra, sapevo che sarei dovuto partire forte per sfruttare le mie chance prima di lui. Il break in apertura mi ha dato fiducia. Il punteggio è netto ma non così veritiero, lui ha avuto ben 5 palle break ma non è riuscito a sfruttarle. Ho la sensazione di aver colpito la palla nel modo giusto e nei momenti giusti, domani con Rune sarà una sfida difficile. Siamo due giovani molto aggressivi, ma con stili diversi. Sono contento di avere l’opportunità di incontrarlo, spero che sarà un bel match”. Queste le parole di Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria per 6-2, 6-2 su Lorenzo Musetti che qualifica il 21enne altoatesino per la semifinale del torneo di Montecarlo dove affronterà il 19enne danese Holger Rune.