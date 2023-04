Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) – Il campione in carica Stefanos Tsitsipas esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). Il greco, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, cede allo statunitense Taylor Fritz, numero 10 del ranking Atp e 8 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 12 minuti. Fritz affronterà in semifinale il russo Andrej Rublev, numero 6 del mondo e 5 del tabellone.