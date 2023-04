Tar di Trento sospende abbattimento dell’orsa Jj4

Trento, 14 apr. (Adnkronos) – Il Tar di Trento ha sospeso con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac. Il ricorso era stato presentato contro l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento che aveva disposto l’abbattimento dell’orso. La questione sarà affrontata in una Camera di Consiglio prevista per l’11 maggio prossimo.

L’orsa Jj4 è ritenuta responsabile dell’, il runner . Come fa sapere la procura di Trento, “un primo esito degli accertamenti delle analisi genetiche condotte su 10 reperti dei genotipi di orso presenti sul territorio provinciale ha rilevato che il genotipo identificato dal Dna ottenuto corrisponde a quello dell’orso denominato JJ4”.