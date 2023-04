Sanità: Verini (Pd), ‘governo taglia risorse’

Roma, 14 apr (Adnkronos) – “Nella migliore tradizione del populismo nostrano anche questa premier e questa maggioranza in campagna elettorale hanno fatto promesse che alla prova dei fatti, quando governano, non possono mantenere. Dicevano di essere ‘pronti’ ma pronti non sono”. Lo ha detto il senatore del Pd Walter Verini a RadioImmagina, la webradio del Pd.

“La sanità dopo quando accaduto in questi anni è una ferita aperta. Per garantire servizi efficienti è necessario abbattere le liste d’attesa, implementare e qualificare il personale sanitario, ridurre i dislivelli di prestazione tra le varie realtà del Paese. In una parola: bisogna investire risorse, denaro nella sanità pubblica e invece riducono la percentuale di spesa rispetto al Pil nei prossimi 4 anni”, ha detto Verini.

“Per tagliare le tasse sul lavoro per aiutare davvero lavoratori e imprese servono più soldi di quelli previsti dal Def. Non hanno risorse ma non colpiscono l’evasione fiscale e non fanno nulla sugli extraprofitti, ad esempio quelli delle grandi aziende digitali. La direzione della politica economica di questo governo è sbagliata e noi la contrasteremo in Parlamento e nel Paese”, ha aggiunto.