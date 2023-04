La posa del nuovo asfalto lungo la rete stradale di Cesine era attesa già da qualche settimana. Motivo dei non pochi mugugni registrati tra i residenti dell’area rurale ma anche di chi quotidianamente attraversa il primo ramo di via Cesine e la trafficata via Zolli, alle porte del paese. Due punti, quest’ultimi, lasciati in balia di polvere e buche profonde.

