Con l’arrivo e la firma di Andrea Agostinelli, il Benevento ha inaugurato ufficialmente il suo quarto ciclo stagionale in panchina, un risultato che per il club di via Santa Colomba sa tanto di record. Nella sua stagione peggiore in Serie B, quel palcoscenico inseguito a lungo e vissuto negli ultimi anni solo di passaggio con prospettive da A, la Strega ha visto compromettersi in maniera notevole la permanenza in cadetteria, in particolare dopo la sconfitta del Vigorito fatale per gran parte delle speranze salvezza e per il destino di Roberto Stellone.

