Petrovic (Allergan Aesthetics): “Innovazione la nostra parola d’ordine”

(Adnkronos Salute) – “Per Allergan Aesthetics ‘innovazione’ è la parola d’ordine; tutto quello che facciamo ha come obiettivo raggiungere l’eccellenza nell’innovazione, sia per quanto riguarda i nostri prodotti e le tecnologie sia per quanto riguarda la formazione dei medici. Siamo stati i pionieri nella medicina estetica, ormai diversi anni fa. Possiamo dire di aver creato il mondo della medicina estetica con la tossina botulinica lanciata sul mercato per uso terapeutico circa 30 anni fa, e successivamente anche per uso estetico. Da lì è partito il nostro approccio innovativo che poi abbiamo continuato a portare avanti negli anni”. Così all’Adnkronos Salute Jelena Petrovic, General Manager e Amministratore Delegato Allergan Aesthetics, division di AbbVie, a margine della presentazione alla stampa del nuovo Center of Excellence di Roma, il primo ed unico spazio in Europa e in Canada interamente dedicato alla formazione teorica e pratica dei medici estetici.

“Oggi sviluppiamo soluzioni innovative e all’avanguardia – sottolinea Petrovic – ma la novità è che investiamo ancora di più nella formazione. Per primi abbiamo aperto un centro d’eccellenza, un training center per la formazione e il perfezionamento dei medici estetici che così avranno la possibilità di proporre ai loro pazienti trattamenti migliori, efficaci ma soprattutto trattamenti sicuri”. Questo “training center sarà l’unico centro di formazione di medicina estetica in Europa e Canada per Allergan Aesthetics; con grande orgoglio e soddisfazione lo abbiamo portato in Italia, il Paese della bellezza”, conclude.