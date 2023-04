Pechino Express, eliminati Martina Colombari e Achille Costacurta

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Eliminazione a sorpresa su Pechino Express nella sesta tappa del viaggio La Via delle Indie. La coppia Mamma e Figlio composta da Martina Colombari e Achille Costacurta è fuori dai giochi. Nel ballottaggio con le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (@Federippi), i due sono stati eliminati dai vincitori della tappa da 545 chilometri da Sibu a Miri, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Questa volta i concorrenti hanno dovuto viaggiare spaiati sin dalla partenza per ricongiungersi poi nel momento della firma. Joe Bastianich era con Totò Schillaci, Federica Pellegrini con Carolina Stramare, Achille Costacurta con Federica Fabrizio, Martina Colombari con Andrea Belfiore, Matteo Giunta con Giorgia Soleri, Barbara Prezia con Barbara Lombardo. I Novelli Sposi – vincitori della tappa precedente – hanno deciso di penalizzare le coppie Andrea-Martina e Achille-Federippi, che sono partite 10 minuti dopo.

Colpo di scena sul resto della classifica: secondi gli Italo Americani, seguiti dai Siculi e dalle Mediterranee, quindi ballottaggio finale tra Attiviste e Mamma e Figlio. Federica e Matteo hanno scelto di eliminare questi ultimi “perché più forti e temibili”, e la busta nera nascondeva al suo interno il verdetto di tappa eliminatoria.

La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 388mila spettatori medi con una share dell’1,7%: un dato che cresce del +9% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione. Sui social, con oltre 77mila interazioni social e le oltre 89mila interazioni totali, è stato lo show più commentato del prime-time. L’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante tutta la messa in onda, al vertice della classifica dei Trending Topic italiani.

Settimana prossima, giovedì 20 aprile sempre su Sky e in streaming su Now, si torna a correre e le cinque coppie ancora in gioco continueranno la scoperta del Borneo Malese, cercando di resistere alla fatica e di superare tutte le insidie che ancora li attendono durante il viaggio.