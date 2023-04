Nuoto: Assoluti, pass mondiali per Ceccon, Poggio e Martinenghi

Riccione, 14 apr. – (Adnkronos) – Ai campionati assoluti di Riccione l’Italia conquista altri 3 pass per i campionati del mondo di Fukuoka, dopo i 6 raggiunti ieri. Thomas Ceccon vola in Giappone nei 100 dorso vincendo in 53″36. “Ho scaricato un pochino nei giorni scorsi – spiega il primatista e campione del mondo e d’Europa, allievo dell’allenatore dell’anno Alberto Burlina e diamante puro della Nazionale e di Fiamme Oro e Leosport – Gara non perfetta: sono andato sulla corsia sia in virata che all’arrivo. Ovviamente è normale non essendo al top. Il tempo è normale: niente d’eccezionale. Adesso posso lavorare più tranquillo in vista del Mondiale”. Il suo record mondiale è il 51″60 nuotato il il 20 giugno dello scorso anno a Budapest e chissà che a Fukuoka non riesca a migliorarlo ancora.

C’è anche la doppietta nella finale dei 100 rana con due atleti, il primo sotto al tempo della colonna A e il secondo sotto quello della B, che si qualificano al Mondiale. A sopresa e con grande merito vince Federico Poggio, classe ’98 allenato da Cesare Casella per Fiamme Azzurre e Imolanuoto, che batte il campione del mondo e tocca in 58″73; subito dietro chiude Nicolò Martinenghi, primatista italiano (58″26) e campione del mondo e d’Europa dei 100 e primatista italiano e campione europeo dei 50 rana, pupillo di Marco Giovanni Pedoja e portacolori del Circolo Canottieri Aniene, che con 59″06 conquista un biglietto d’argento per il Giappone. La tabella chiedeva agli azzurri di nuotare in 59″49 il primo e 59″19 il secondo. Missione compiuta!