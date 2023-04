Napoli-Verona, torna Osimhen: sarà in panchina

Napoli, 14 apr. – (Adnkronos) – “Le condizioni di Osimhen sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione ma sarà in panchina, l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan”. L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona, annuncia il ritorno di Victor Osimhen tra i convocati. L’attaccante nigeriano rientra dopo lo stop per un infortunio muscolare agli adduttori. L’obiettivo è riavere il centravanti a pieno regime per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Domani, intanto, la capolista ricorrerà al turn over: “Non 10 giocatori, però domani qualcosa si cambia”, dice Spalletti. “Kim vogliamo farlo partire titolare perché non gioca martedì. Qualcuno deve recuperare lo stress fisico e mentale della partita di mercoledì, qualcuno però verrà confermato”, aggiunge.